Tokyo’ya sallamıştı, Zonguldak’a geldi

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Tokyo Olimpiyatları'nda ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Zonguldak’a gelerek milli takımdan hocası olan İshak Tiryaki’yle bir araya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kg’da şampiyon olan Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli, ayyıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmıştı. Milli boksör Sürmeneli, bugün Zonguldak’a gelerek milli boks antrenörü İshak Tiryaki’yi ziyaret etti. Ardından Busenaz Sürmeneli, İshak Tiryaki ile beraber Zonguldak’ı gezdi.

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