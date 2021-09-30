Çufalı, “Uzaktan eğitim sürecinde dijital içerikler üretilmeli”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli Kepez Kampüsü’nü ziyaret ederek, akademik ve idari personel ile yeni akademik yıl başlangıcı öncesi toplantı gerçekleştirdi. Çufalı toplantıda, artık dünyanın giderek dijitalleştiğine ve buna bağlı olarak da birimlerin uzaktan eğitim sürecinde dijital içerikler üretmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli Kepez Kampüsü’nü ziyaret etti.

Akademik ve idari personel ile yeni akademik yıl başlangıcı öncesi toplantı yapan Çufalı, pandemi koşullarının zorluklarına ve engellerine dikkat çekti. Artık dünyanın giderek dijitalleştiğine ve buna bağlı olarak da birimlerin uzaktan eğitim sürecinde dijital içerikler üretmesi gerektiğini vurgulayan Çufalı, üniversite olarak, proje üretmek isteyen öğrenci ve personeli desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Turizm Fakültesi’nin önemini vurguladı

Çufalı, Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi’nin bölgedeki turizm potansiyelinin açığa çıkartılmasında ve yerel ürünlerin coğrafi işaret ile tescillenerek dünyaya tanıtılmasında son derece önemli bir rol oynadığını söyleyerek, “Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan dolayı başta Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi olmak üzere bütün birimlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Toplantıya; Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslan, Kdz. Ereğli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer ve ilgili birimlerin öğretim elemanları katılım gösterdi.

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