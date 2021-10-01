Zonguldak Valiliği'nden salgın denetimi

Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 733 resen denetim, 56 ihbar ve 7 bin 123 izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 1’inci uyarı, 2 iş yerine 2. uyarı ve ceza, 6 kişiye ise izolasyona uymama cezası verildi.

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