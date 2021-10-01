Yumruk attığı kalp hastası ölen sanık: Bilerek ve isteyerek olmadı



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kavga sırasında yumruk attığı kalp hastası Hasan Ayaz'ın (58) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye edilen Burkay K. (21), 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayaz'ın, babasıyla yaşadığı husumet nedeniyle kendisine sürekli küfürler ettiğini iddia eden Burkay K., "58 yaşında insanla benim ne işim olur? Maktul beni her gördüğünde sıkıştırıyordu. Ben birçok kez karakola şikayette bulundum. Bilerek ve isteyerek olan bir şey değil" dedi.

Olay, geçen yıl 22 Eylül'de, Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Burkay K., babasıyla aralarında husumet bulunan Hasan Ayaz ile caddede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Ayaz, fenalaştı. Kalp hastası olan Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Burkay K. ise mahkemece tutuklandı. Burkay K., avukatının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu 3 ay sonra tahliye edildi. Burkay K. hakkında, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak'tan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan adli tıp raporunda, ölümün nitelikli kasten yaralama eylemine bağlı efor ve stres sonucu mevcut kronik kalp damar hastalığının akut hale gelmesiyle gerçekleştiği belirtildi.

'58 YAŞINDA İNSANLA NE İŞİM OLUR?'

Tutuksuz sanık Burkay K., Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ilk duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü, babasıyla aralarında husumet bulunan Hasan Ayaz'ın geldiğini görünce yolunu değiştirmek istediğini anlatan Burkay K., karşı tarafın kendisine ağır küfürler ettiğini ileri sürdü. Daha önce de Ayaz'ı kendisine sataşmasından dolayı jandarmaya şikayet ettiğini anlatan Burkay K., "Ben kendisine 'Bana bulaşma, benden uzak dur, git' dedim. Bu sırada motorun arkasından bir şey almaya yeltendi. Ben de o ara balık kasasını ona fırlattım. Ondan sonra boğuşmaya başladık. Ben kendimi korumaya çalıştım. Yumrukla vurdum. Yere düştükten sonra vurmayı bıraktım. Orada hemen karakolu aradım. Kalp hastası olduğunu bilmiyordum. Bilsem ona uymazdım. Babamdan dolayı aralarında husumet vardı. 58 yaşında insanla benim ne işim olur? Maktul de beni her gördüğünde sıkıştırıyordu. Ben birçok kez karakola şikayette bulundum. Bilerek ve isteyerek olan bir şey değildir. Çok pişmanım" dedi.

Hasan Ayaz'ın oğlu G.A. da ifadesinde, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-01 11:11:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.