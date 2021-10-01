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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk kişi oldu

İHA

Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk kişi oldu

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün inşaatında görev alan makine kaynak mühendisi Onur Abdullah Hacıabdurrahmanoğlu, aldığı özel izinle köprüyü bisikletle geçen ilk kişi oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında Saha Kaynak Takımı Avrupa Sorumlu Şefi olarak görev yapan Zonguldaklı Onur Abdullah Hacıabdurrahmanoğlu, yapımı devam eden köprüde bir ilki gerçekleştirdi. Hacıabdurrahmanoğlu, köprüden bisikletle geçen ilk kişi oldu. Özel izin alınarak ve kimsenin çalışmadığı zaman diliminde gerçekleştirilen yolculuk 40 dakika sürdü. Asya’dan Avrupa’ya 9,51 kilometrelik mesafe saatte 14,2 kilometrelik hızla 40 dakikada tamamlandı.

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