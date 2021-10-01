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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülüç Belediyesi, yaşlıları sevindirdi

İHA

Gülüç Belediyesi, yaşlıları sevindirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevinde kalan yaşlılar için program düzenlendi.
Gülüç Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında geçtiğimiz hafta hizmete giren Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisler’de program düzenlendi. Yaşlılara moral amaçlı düzenlenen programa Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş, belediye meclis üyeleri, huzurevi sakinleri ve personeli katıldı.
Düzenlenen program için Başkan Demirtaş ve meclis üyelerine teşekkür eden İzmirlioğlu Huzurevi müdürü İlhan Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bize hazırlamış olduğunuz programdan dolayı bizi ağırlayacak. Pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kalmıştık. İlk defa başkanımızın davetine icabet ederek, böyle bir programda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz huzurevi sakinleri adına. Başkanımız çok güzel bir tesis hazırlamış teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum.”
Demirtaş, “Dilediğiniz zaman emrinizdeyim”
Programa katılan yaşlılara hoşgeldiniz diyen Başkan Demirtaş yaptığı konuşmada, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü birlikte kutlamak istedik ve sizlerle beraber bu mutluluğu paylaşalım istedik. Tesisimize gelip onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Bu tesis sizlerin 24 saat emrinizde, ne zaman isterseniz bana telefon etmeniz yeterli. Sizler bizim annemiz, babamızsınız, sizlere değer veriyoruz. Sizler yalnız değilsiniz. Gülüç Belediyesi ve şahsım olarak yanınızdayız. Dilediğiniz takdirde emrinizdeyim. Virüs illetinden hala daha kurtulmuş değiliz ama bir nebze de buradaki programla sizleri rahatlatmak istedik. Sizleri mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere.” Dedi.
Konuşmaların ardından ikramlara geçildi. Programa katılan yaşlılar çalan şarkılara eşlik ederek günün keyfini çıkarırken, kesilen pasta ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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