Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Zonguldak Alaplı’da kontrolden çıkarak kamyonetin 150 metre ormana uçması sonucu yaralanan genç, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ölen gence kalp hastası olduğu ve kalp nakli beklediği belirtildi.

Kaza, 3 gün önce Yeni Siteler İncivez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gökay (26) idaresindeki 34 FC 4775 plakalı Ford Tourneo Connect marka kapalı kasa kamyonet, Yeni Siteler mevkinden Ormanlı istikametine giden yol virajında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sol tarafta bulunan 150 metrelik ormanlık alana uçtu. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekipleri ile Polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Fatih Gökay ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine oradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatih Gökay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gökay'ın cenazesinin yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Fatih Gökay’ın kalp hastası olduğu ve kalp nakli beklediği belirtildi.

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