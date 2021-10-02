Zonguldak, Yenikapı Fuar Alanı’nda tanıtılacak

İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile ilgisi değerlendirme toplantısı zoom üzerinden yapıldı. Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, ZONDEF işbirliği ile 1821 Kasım 20213 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı zoom üzerinden Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

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