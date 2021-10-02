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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan Alaplı Bilim Şenliği'ne ziyaret

DHA

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan Alaplı Bilim Şenliği'ne ziyaret


Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI (Zonguldak), (DHA)TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak´ın Alaplı ilçesinde Alaplı Bilim Şenliği´ni ziyaret ederek, öğrenciler tarafından yapılan projeler hakkında bilgi aldı. 
Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Zonguldak Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret etti. Öğrencilerin hazırladığı 58 atölyeyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Mandal, bu tür etkinliklerle bilimin toplumla buluşmasını amaçladıklarını söyledi. Bugünün ve geleceğin sorunlarını çözmek için bilime ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, tüm sorunların ancak bilimsel temeli bir yaklaşımla çözülebileceğini atölye çalışmalarıyla sunmaya çalıştıklarını söyledi. İstanbul´da düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerin heyecanlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Prof. Dr. Mandal, "Çocuklarımızın neler yapabileceğini sadece bugün için değil gelecekte özellikle neler yapabileceklerini teşvik ve katkı anlamında bu şenlikleri düzenliyoruz. Geçmişte bu tür etkinlikler biraz daha okullar içindeydi ama şu an ilçenin meydanında çocuklarımızın atölyelerde neler yaptıklarını, yapabileceklerini halkımız görmektedir. Biz şuna inanıyoruz. Gelecekte ülkemizin teknoloji bağımlılığı olmak yerine, teknolojiyi geliştiren, üreten, bunu yaparken de doğaya saygılı olan, tasarımı kendisi yapan değerlerine yine o almış olduğu birikimle katkıda bulunan, özgün sonuçlar üreten bugünün ve geleceğin sorunlarına çaresiz değil `Ben varım´ diyen gençlerimizi görmek istiyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2021-10-02 15:48:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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