Sağlık Bakanı Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı Geçen hafta yükselen illerde arasında olan Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid19 vaka sayısı en çok artan iller arasında ilk sırada Zonguldak olduğunu açıkladı. Zonguldak yeni verilere göre 167,97 artışla 529,60'lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid 19 verilerini açıkladı. Zonguldak Covid19 vaka sayısı en çok artan iller arasında, 167,97 artışla 529,60'lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu. Geçen hafta yine en çok artış yaşanan iller arasında olan Zonguldak 1824 Eylül verilerine göre 167,97 artışla 529,60'lık orana yükseldi. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi 'yüksek riskli' alana dönüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.