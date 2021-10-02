TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 5. haftasında Zonguldak Kömürspor, Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Mücahit Değermenci xx, Samet Özkul xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Selim xx, Sefa x (Şahinali dk. 69 x), Rıdvan xx, Eyüp x (Oğuzhan dk. 79 x), Atilla x (Berat dk. 79 x), Hakan xx, Aykut Emre xx, Ertuğrul xx, Fatih x (Ali Osman dk. 89 ?), Emre xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Mehmet Ersavaş x (Mete dk. 59 x), Ebu Sıddık x (Efe dk. 72 x), Muhammet xx, Koray xx, Mert Estik xx, Onur xx, Selçuk xx, Bünyamin x (Aytaç dk. 46 x), Mert Çapar x (Hasan dk. 72 x), Mehmet Özdıraz x (İlyas dk. 79 x)
Gol: Hakan (dk. 49) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hakan (Zonguldak Kömürspor), Bünyamin (Nazilli Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.