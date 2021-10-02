Zonguldak Kömürspor - Nazilli Belediyespor: 1-0

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) -
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Mücahit Değermenci (xx), Samet Özkul (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (xx), Sefa (xx) (Dk.70 Şahinali xx), Rıdvan (xx), Eyüp (xx) (Dk.79 Oğuzhan x), Atilla (xx) (Dk.79 Berat x), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Fatih (xx) (Dk. 90 Ali Osman), Emre (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) Mehmet Özdiraz (xx) (Dk.79 İlyas x), Ebu Sıddık (xx)(Dk.74 Efe x), Muhammet (xx), Koray (x), Mert Er (xx), Mehmet Ersavaş (x) (Dk.60 Mete x), Onur (xx), Selçuk (xx), Bünyamin (x) (Dk.46 Aytaç x), Mert (xx) (Dk.74 Hasan x)
GOL: Dk.50 Hakan (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Hakan (Zonguldak Kömürspor), Bünyamin (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-10-02 17:41:20
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