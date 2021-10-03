Köprüden geçen doğalgaz borusu vatandaşları tedirgin etti

Alaplı Şehir içi karşıya ‘ya bağlayan köprüden doğalgaz borusunun geçmesi vatandaşları tedirgin etti.

Zonguldak Alaplı Şehir içindeki karşıya bağlayan Köprü üzerinden geçen doğalgaz borusu tehlike arz ediyor. Vatandaşlar doğalgaz borusunun köprü bağlantısıyla kesilip daha güvenli bir yere alınmasını istiyor. Bu köprüyü kullanan vatandaşlar, "Zamanında Doğalgaz Alaplı’ya geldiğinde O zamanki şartlara göre gaz borusunu Köprü üzerinden geçilmiş. Buradan her gün binlerce geçen araçlardan birisi kaza yapıp doğal gaz borusunu çarpacak diye korkuyoruz. Ayrıca büyük afetler ve seller oluyor. zaten köprümüz bağlantı ayakları dökülüyor. Doğal Gaz borusunu Köprü ilişkisini kesilmesini istiyoruz " dediler.

Konuyla ilgili görüş belirten vatandaşlar sürekli bu köprüyü kullanan ve bir tedirginlik içinde olduklarını belirterek "Buradan geçerken dikkatli olmaya çalışıyoruz. Aslında köprü üzerinde uyarı yazıları olması gerekir. Köprü üzerinde doğalgaz borusu var. Buna acilen bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandılar.

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