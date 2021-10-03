Hayatını kaybeden avukata son görev

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Zonguldak Barosu avukatlarından Hikmet Odabaş hayatını kaybetti. Odabaş için Uzunmehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Odabaş'ın cenazesi Çaycuma Yolgeçen köyünde toprağa verildi.

Zonguldak Barosu avukatlarından Ali Osman Odabaş'ın eşi Avukat Hikmet Odabaş hayatını kaybetti. Odabaş'ın cenazesi Uzunmehmet Camii'nde kılınan cenaze namazınn ardından Çaycuma ilçesine bağlı Yolgeçen köyüne gönderildi. Öğlen namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine protokol üyeleri ve Odabaş Ailesi'nin yakınları katıldı. Yapılan duaların ardından Hikmet Odabaş son yolculuğuna uğurlandı.

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