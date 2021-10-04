Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

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Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Alaplı Stadı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile dün oynadığı hazırlık maçı 11 sona erdi. Fomgetspor’un golünü Rabia kaydederken Ereğli Belediyespor’un golünü Berfin kaydetti.

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