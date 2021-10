4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliklerle kutlandı

“Dili Olmayan Can Dostlarımızın Dili Olalım” sloganıyla hareket eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce Zonguldak’ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ekipleri ve Yenimahalle Anaokulu gönüllü aileleri ve çocukları ile birlikte “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” etkinlikleri kapsamında, Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi ve Zonguldak Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.

Çocukları can dostlarla buluşturup hayvan sevgisini pekiştirmek, hayvanlarla paylaşımı göstermek, çocukların şefkat duygularını geliştirmek adına kendi elleriyle can dostlarını beslemeleri hedeflendi.

Can dostlarıyla aralarında sevgi bağı kurmaları amaçlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de etkinlikte yer aldı.

