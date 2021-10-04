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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, “Kdz. Ereğli’ye modern hayvan bakım merkezi yapılacak”

İHA

Posbıyık, “Kdz. Ereğli’ye modern hayvan bakım merkezi yapılacak”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gönülden Hayvansevenler Derneği, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü’nde Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a katkıları nedeniyle plaket takdim etti. Başkan Posbıyık, Ereğli’ye yeni bir barınak yapmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Yeni yapacağımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde modern hayvan hastanesi, doğal gezinti alanı olacak. Batı Karadeniz’de örnek bir barınak olsun istiyoruz” dedi.
Kdz. Ereğli’de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü nedeniyle Gönülden Hayvansevenler Derneği, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek katkıları nedeniyle plaket verdi. Gönülden Hayvansevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ve Başkan Posbıyık’a, sokak hayvanlarını korumada verdikleri katkı nedeniyle teşekkür etti. Alcan şunları söyledi:
“4 Ekim Hayvanları Korumu Günü’müz. Bugün sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Yıllardır bizim gönlümüzün başkanısınız. Sokak hayvanlarına ne kadar çok duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Bunu gösteriyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Bütün çalışmalarımızda yanımızdasınız, birlikteyiz. Destek oluyorsunuz. Bu katkılarınız karşısında size plaket takdim etmek istiyoruz. İyi ki varsınız, hem sokak hayvanlarına, hem derneğe yaptığınız desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Talimatınızla, ekibiniz sahada bize muhteşem destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Biz sizlerle güçlüyüz. Kat ettiğimiz yol hep sizlerin sayesinde.”
Hayvansevenler Derneği yönetimine ziyaretleri ve plaket için teşekkür eden Başkan Posbıyık, yeni bir Hayvan Bakım Merkezi yapmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Orman Bakanlığı’na arsa tahsisi için başvurduklarını belirten Posbıyık, “Ben, sizlerin gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum. Heyecanla yeni bir yer temin etmeye çalışıyoruz. Orman Bakanlığı’na tahsis için başvurduk. Orayı verirlerse yeni bir büyük barınak yapacağız. İçerisinde modern hayvan hastanesi olan, doğal gezinti alanı bulunan, değişik türde hayvanların barınabileceği, kapasitesi geniş, Batı Karadeniz de örnek bir barınak olsun istiyoruz” dedi.
Gönülden Hayvansevenler Derneği, Başkan Posbıyık’ın açıkladığı yeni projenin hayalini kurduklarını ve projeyi desteklediklerini söylediler. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi de yer aldı.

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