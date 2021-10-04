Elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elma Tepe Mahallesi İnallı Sokak'ta ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kestane toplamak için ormanlık alana giden Yakup B. (62), eline aldığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yakup B.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

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