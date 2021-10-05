Diş Hekimliği Fakültesi akademik genel kurulu toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, fakülte konferans salonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, Dekan Prof. Dr. Emre Bodrumlu yaptığı sunumda; fakültenin bir yıllık genel değerlendirmesi, bilimsel faaliyetler ve toplantılar, yıl boyunca yapılan etkinlikler ve yaşanan gelişmeler ile bütçe ödenek durumu hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek akademik, eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaların önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, öğretim üyeleri ile fikir alışverişinde bulunması ve yeni akademik yılın verimli ve başarılı geçmesi temennisiyle sona erdi.

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