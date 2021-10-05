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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

İHA

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) yapı müteahhitlerine yönelik, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kdz. Ereğli TSO ve Çevre Şehircilik Zonguldak İl Müdürlüğü işbirliği ile yapı müteahhitlerine yönelik, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Yaşar Tetiker Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi Serkan Karakülah, yönetmelik değişikliği hakkında bilgilendirmede bulundu.
“Zonguldak’ta 381 gruplandırma yapıldı”
Yönetmeliğin yürürlüğe 2 Aralık 2019 yılında girdiğini hatırlatan Karakülah; “Bu tarihten itibaren Zonguldak’ta toplamda 381 tane gruplandırma yaptık. C1 grubunda 2 tane müteahhitimiz var, D grubunda 8 tane, D1 grubunda 3 tane, E grubunda 12 tane, E1 grubunda 6 tane, F grubunda 60 tane, F1 grubunda 3 tane, Y grubunda 50 tane, Y1 grubunda 6 tane ve H grubunda 231 tane. Yani baktığımız zaman 2019’dan bugüne kadar çoğu gruplandırmayı yaptık” dedi.
Karakulak, yönetmeliğin amacının ise plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak olduğunu söyledi.
Yönetmeliğin yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsadığını ifade eden Karakulak, yönetmeliğin detayları hakkında da bilgiler vererek yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılması, kayıtlarının tutulması ve belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları anlattı.
TSO yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı sorucevap kısmının ardından son buldu.

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