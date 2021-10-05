Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zonguldak ilinin Merkez ilçesine bağlı Sapça köyündeki ormanlık alanda yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, O.Ö isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.