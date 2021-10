Jakem Store tırı Alaplı’da

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığının mobil tanıtım tırı Jakem Store 5 Ekim kadar Alaplı açık Otopark meydanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığının mobil tanıtım tırı Jakem Store Alaplı otopark içinde önünde satışlarına devam ediyor. 5 Ekim 2021 tarihine kadar Alaplı Otopark içinde halkına açık olarak satış yapacak olan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığının mobil tanıtım tır ziyaretçilerini ağırlıyor. Koronavirüs tedbirleri ile mesafeli satış kurallarına uyan mobil satış aracında ile yapılan satışlardan elde gelirlerle şehit olan personellerin ailelerine yardım sağlayan Jandarma Asayiş Vakfı'na da destek olunuyor.

