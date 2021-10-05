Jandarma Komutanı oğlunu evlendirdi

Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ergün Gündoğar'ın oğlu Görkem, yapılan muhteşem düğün ile dünya evine girdi.

Bir süre önce nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan NevinMehmet Dumlupınar çiftinin kızları Elif ile İlçe Jandarma Komutanı Ergün ve Leyla Gündoğar çiftinin oğulları Görkem’in düğünü Alaplı Kale Park Düğün Salonu’nda yapıldı. Yoğun bir davetlinin katıldığı düğünde her iki aile de davete gelen herkesle yakından ilgilendi.

Düğün törenine, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Sema Güneri Yener, Kdz.Eregli Bölük Komutanı Ali Akça, Alaplı Karakol Komutanı Önder Yılmaz, Siyasi ve Sivil toplum örgütleri,Alaplı da görev yapan muhtarların tamamı, iş adamları, komutanlar çok sayıda davetli katıldı.

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