Çaycuma Manda yoğurdu için ikinci hazırlık toplantısı gerçekleşti

Çaycuma Manda yoğurdunun coğrafi işaretli ürün olarak yaygınlaşması için ikinci hazırlık toplantısı yapıldı. Manda Yoğurt üreticileri sisteme coğrafi işaret sistemine dahil edilmeleri ve coğrafi işaretli ürün amblemi kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılması gerekenlerin planlanmasına yönelik ikinci hazırlık toplantısı Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya konunun uzmanları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ve Dr. Gıda Müh. Bediha Demirözü ile Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Recep Acar, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tuğrul Dereli, Zonguldak Manda Birliği Başkanı Memduh İnam, üretici üye Galip Kırmızı katıldı. Akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman Arslan ziyaret edildi.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zekai Kamitoğlu şunları söyledi: “Değerimiz ve geleneksel ürünümüz olan coğrafi işaret tescilli Çaycuma Manda Yoğurdu ’nu korumak ve geleceğe taşımak üzere tescil sahibi kurum olarak üretim aşamasındaki her türlü tüm engeller kararlı çalışmalarımızla aşılacaktır. İlk aşamada, bu ürünün üretimini gerçekleştiren üreticilerin tescilde belirtilen üretim şartnamesine uygun üretim yapmalarını, coğrafi işaretli ürün amblemini kullanmalarını, coğrafi işaret yönetişim sistemini anlamalarını ve bu sisteme inanmalarını sağlamak amacıyla çalışma planı yapılmıştır. Saha çalışmaları yakında başlayacaktır. Bunun sonucunda manda yoğurt üretimi izlenebilir ve denetlenebilir hale gelmesi olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman ARSLAN ile yapılan görüşmede Halk Elinde Manda Islahı Projesinin ilimizde dâhil olacağının müjdesini de almış bulunmaktayız. Üreticilerimizi ekonomik anlamda destekleyecek bu proje sayesinde manda hayvancılığı ve süt üretimi kayıt altına alınmış olacaktır. Bu durum manda hayvancılığı sektörünü ile birlikte Çaycuma Manda Yoğurdu markasını da daha ileriye taşıyacaktır.”

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