Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor Mahalle sakini; “Mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor Mahalle sakini; “Mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim?”

İHA

Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor Mahalle sakini; “Mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim?”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahalleli ile tartışma yaşayan bir kişi, sokağın tek giriş yolunda bulunan özel arazisine toprak dökerek ulaşıma kapattı. Evlerine zorlu şartlar altında giden mahalle halkı ise mağduriyetlerini dile getirerek yetkililere seslendiler.
Kdz.Ereğli ilçesine bağlı Ören Mahallesi Kaynarca Caddesi’nin Kurtuluş Küme Evleri Sokak’a bağlandığı yol kamulaştırılmadığı için tartışmalar sürüyor. Mahalle sakinlerinden Şadıman Öztürk, iddiaya göre sokağın girişindeki yola kendi arazisi olduğunu ileri sürerek mahalle halkı ile yaşadığı tartışma sonrası yola toprak döktürdü. Tek giriş yolu toprakla kapatılması sonrası araçlar sokağa giremezken, yaklaşık 1 haftadır çocukların okula gidemediği, düzenli olarak rehabilitasyon merkezine giden kişilerin zorlandığı öğrenildi. Mahalle halkı araçlarını evlerinden metrelerce uzakta caddeye park ettikleri görüldü.

Turan: “Kış geliyor, kömürü sırtımızda taşıyacağız”
Mahalle sakinlerinden emekli Murat Turan, 20 senedir mahallede oturduğunu belirterek yetkililere seslendi. Sokağa ambulans veya itfaiye giremediğini söyleyen Turan yaptığı açıklamada, “Biz bu evleri, bu yolu kullanarak yaptık. Mahallemizde bir bayanın küçük bir yeri varmış. O yer için bu yolu kapattılar, belediyeye müracaat ettiğimiz halde belediye imar yolunu açmıyor. Mağdur durumdayız, 5 günden beri bizim yolumuz kapalı. 60 hane var çocuklarımız okula gidemiyor, hastamız olsa ambulans giremiyor, yangın çıksa itfaiye giremiyor. Engelli çocuklarımız var, araçlar giremiyor. Tarladan kepçeyle alarak toprak döktüler, bu kadar vicdansızlık olmaz. Biz mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim ne yapalım? Sokağın tek giriş yolu burası, başka giriş çıkış yok. Mahkemelik de olduk, mahkemeyi de kazandık. Bizim burada doğalgazımız yok, kanalizasyonumuz dışarıda kokudan açamıyoruz. Kış da geliyor, kömürü de sırtımızda taşıyacağız buradan işte. Başka çare yok.” İfadelerini kullandı.

Bozkurt; “Mahkemeyi kazandım”
Aynı yolun 2017 yılında da benzer şekilde kapatıldığını söyleyen Çetin Bozkurt, daha sonraki süreçte mahkemelik olduklarını ve kazandığına dair elinde belge olduğunu ifade etti. Bozkurt şunları söyledi:
“20 yıl önce ben burayı şahitler huzurunda satın aldım. Arada az bir gerginlik yaşandığından dolayı, yolu kapattılar. Mahallemiz şuanda mağdur durumda. Benim elimde burayı kazandığıma dair savcılık belgesi, mahkeme kararı var. Karar olduğu halde burayla kimse ilgilenmiyor.”

Mahalle halkı kış ayları öncesi tedirginlik yaşıyor
Mahalle sakinlerinden Serdar Turan ise kendisinin sağlıkçı olduğunu ve hasta ve yaşlı insanların kapatılan yol yüzünden sıkıntı çektiğini ifade etti. Turan yaptığı açıklamada, “Buradan yaklaşık 1 haftadır yangın olsa, itfaiye veya ambulans durumu olsa şuradan geçilemiyor. Ben kendim sağlıkçıyım, iki tane engelli var. Servisler öğrencileri evinden alması gerekiyor, gidemiyorlar. Yaşlı insanlar var, kalp hastaları var, felçli insanlar var. Eğer burada herhangi birisi ölürse, kalırsa, herhangi bir sıkıntı yaşandığında tazminat davası açacağız. Bir an önce buraya gelip ilgilensinler. Şuan kış ayına giriyoruz, odun kömür yakıtı gelmiyor. Doğalgazımız zaten yok. Kundakta duran çocuklar var, buradan kimse bir şey geçiremiyor" dedi.

Muhtar: “Kalıcı çözüm istiyoruz”
Kdz.Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptığını ifade eden Ören Mahallesi Muhtarı Halil Sever, belediyeye dilekçe verdiğini söyledi.
Muhtar Sever açıklamasında, “Yolumuzun kapandığını, çocukların okula gidemediğini bildirdik. Hasta olsa ambulans giremiyor, 15 hane mağdur durumda ne yapmamız gerekiyor buranın açılmasını istiyoruz. 155’i arayın size gereken güvenlik verilecektir denildi, orada bize kepçe de lazım. Onun için belediyeye giderek görüşme yaptım. O yolun bir an evvel kamulaştırılıp açılması için, kazanılan mahkeme belgesinin fotokopisini üst yazı ile birlikte dilekçe verdim. O mahalle mağdur kalmaması için bir an evvel yol açılsın bir daha da böyle sıkıntılar olmasın istiyoruz, kalıcı bir çözüm istiyoruz. Belediyenin avukatları, başkan yardımcıları ile görüşüp gerekenin halledileceğini söylediler ve yolun açılacağı tarafındalar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüse yakalanan muhtar vefat etti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan muhtar vefat etti
Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını itiraf etti Gizli tanık firari FETÖ’cülerin kendisini nasıl yönlendirdiğini anlattı
YEREL HABERLER Gizli tanık AK Partili başkana kurulan FETÖ kumpasını ...
Yolun karşısına geçmek istedi, araç çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek istedi, araç çarptı
Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 ...
14 yıl önce vurdukları ayı için 31 bin lira ceza yedi
YEREL HABERLER 14 yıl önce vurdukları ayı için 31 bin lira ceza yedi
421 bin 216 eserin katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER 421 bin 216 eserin katıldığı yarışmada Türkiye ...
Alaplı’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Çaycuma Manda yoğurdu için ikinci hazırlık toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Çaycuma Manda yoğurdu için ikinci hazırlık toplantısı ...
10 gündür kayıp olan genci bulmak için JASAT devreye girdi
YEREL HABERLER 10 gündür kayıp olan genci bulmak için JASAT devreye ...
Jandarma Komutanı oğlunu evlendirdi
YEREL HABERLER Jandarma Komutanı oğlunu evlendirdi
Jakem Store tırı Alaplı’da
YEREL HABERLER Jakem Store tırı Alaplı’da
Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Evinden uyuşturucu maddesi çıktı: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Evinden uyuşturucu maddesi çıktı: 1 gözaltı
Koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve ...
GMİS’in taban eğitim seminerlerinin ilki gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GMİS’in taban eğitim seminerlerinin ilki ...
Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında ...
Zonguldak Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması: "Konu titizlikle takip ediliyor"
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması: ...
Diş Hekimliği Fakültesi akademik genel kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi akademik genel kurulu ...
Hikaye Yarışmasında Türkiye 3'üncüsü Alaplı Merkez Ortaokul’undan çıktı
YEREL HABERLER Hikaye Yarışmasında Türkiye 3'üncüsü Alaplı Merkez ...
Posbıyık, “Uzaktan sevgi olmaz, barınağa gelin”
YEREL HABERLER Posbıyık, “Uzaktan sevgi olmaz, barınağa gelin”
Akrabalarından öğrenip 450 kilometre yol geldi, obezite cerrahisiyle sağlığına kavuştu 450 ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven: "Hastaneden veya ameliyattan değil obeziteden korkun"
YEREL HABERLER Akrabalarından öğrenip 450 kilometre yol geldi, ...
Elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı
Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.