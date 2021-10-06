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Başkan Posbıyık, 2014-2019 dönemi iskan mağdurlarını dinledi

İHA

Başkan Posbıyık, 2014-2019 dönemi iskan mağdurlarını dinledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis toplantısında 20142019 döneminde yapılan inşaatlarla ilgili mülkiye müfettişleri tarafından incelemeye alınan iskan sorununa açıklama getirdi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz.Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında yaptığı konuşmada, belediyeye daha önceki dönemden kalma pek çok dava dosyasının geldiğini söyledi. Mülkiye Müfettişlerinin bir takım dosyalara el koyduğunu anlatan Posbıyık, 'Belediye iskan vermiyor, para istiyor’ diyen müteahhitlere sert tepki gösterdi.
Posbıyık'ın açıklamasında şunları söyledi:
"Mülkiye müfettişleri geldi bir takım dosyalara da el koydu. Şu anda da devamlı davalar geliyor. Eski belediye başkanı falan, kaç kişi mahkemeye sevk edildi. Eski meclis üyeleri hakkında zimmet suçlaması dosyası geldi yeni. Her gün dava geliyor. Devlet unutmaz, aklı çok zengindir, kalıcıdır, unutmaz. Benim meclisimde bulunan mimarlar da var listede. Bunlar o günlerde (20142019 dönemi) o 5 seneyi 1015 yıl geriye götürdüler. Bitmiş Ereğli, toparlayamıyoruz halen daha. Orada fazla yerler var. Bunlara el konuldu.
Ruhsatı almışlar, iskanlarını alamıyorlar, müfettişler el koydu. Müteahhitler ve dosyalar belli. Mesela Sarıkokmaz’da yer var, bunların içerisinde bir firma. 4 bin 500 metrekare emsalden fazla yapmış. 4 bin 500 metrekare deyince çok basit geliyor, 2030 tane daire çıkar oradan, 1020 trilyon yapar. Şimdi üçüncü şahıslara iskan veremedikleri için su dertleri var. Çok güzel bir program da ortaya çıktı. ‘Halil Posbıyık bize iskanı vermiyor!’. Ben buna imza attığım zaman memurum, İmar Müdürüm Ağır Cezaya gidecek, hapse girecek. Sen para kazanacaksın diye ben onlara imza mı attırayım. Dün birisi aradı, inşaattan çağırdık belediyeye, gelmedi. Ben para istemişim iskanı verecekmişim. Yazıklar olsun. ‘Belediye iskan vermiyor, para istiyor’ diyen müteahhitlere yazıklar olsun. Onları tespit etmeye çalışıyorum. Siz geçen dönem milyonları vurdunuz zaten, yine milyonları vuracaksınız diye memurlarımı, çalışanlarımı hapse mi attıracağım. Hep para kazanacaklar. Bu dünyanın ötekisi de var.
Hem benden fazla Müslüman gözüküyorsun bu dünyanın öbür tarafı da var. Bu inşaatçıların yüzde 80'i benim karşı partimdeki arkadaşlar. Arasında Kumaş, Demiray da var. Bunların hepsi diyor ki ‘bakan benim arkadaşım, köylüm, bakan yardımcısı bizim amcaoğlu’ Bu kadar bunları tanıyorsunuz, 3 kişilik bir heyet Ankara'ya gidin deyin ki, 'Şu tarihe kadar ruhsat alanların iskanı verilir' diye yazı verin; biz de verelim. ‘Bakan benim tanıdığım, arkadaşım, akrabam’ diyenler Ankara’ya gidemiyor; boyuna belediyeye geliyor, ‘iskan verin’ diyor. Ben size yedirir miyim memurlarımı. Zaten geçen dönem götürenler götürdü malı. Geçen dönem götürenler şimdi hazırlık yapıyorlar, çünkü o hayallerle yaşıyorlar. Daha neler var neler de zamanı var. "
Başkan Posbıyık, daha sonra meclis toplantısına katılan iskan mağduru aileleri dinledi. Yaşanan sorunu, birinci elden mağdurlara anlattı, yapılması gerekenler konusunda görüşlerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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