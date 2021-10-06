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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Bu toplu sözleşme ile sendikasızla sedikalı arasına fark konulmuştur" “Ocak itibariyle sendikalı olan bin 600 lira fazla alacak. 2023 yılı tamamlandığında 2 bin TL sendikalı ile sendikasız arasında gelir farkı olacak”

İHA

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Bu toplu sözleşme ile sendikasızla sedikalı arasına fark konulmuştur" “Ocak itibariyle sendikalı olan bin 600 lira fazla alacak. 2023 yılı tamamlandığında 2 bin TL sendikalı ile sendikasız arasında gelir farkı olacak”

MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, son toplu sözleşmede sendikasız ile sendikalı arasına fark konulduğuna dikkat çekti.
MemurSen Konfederasyonu ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Zonguldak'ta Öğretmenevi'nde düzenlenen divan toplantısına katıldı. Burada son toplu sözleşmeye ilişkin detaylara yer veren Yalçın, toplu sözleşmedeki en önemli iki detayın 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu olduğunun altını çizdi. Yalçın, 2022 yılı içerisinde 3600 ek göstergenin çalışılarak icraata geçirileceğini ifade ederek, "Toplu Sözleşme dönemi geride kalırken mevcut şartları dikkate aldığımızda ciddi anlamda kazanım sayısını yükselttiğimiz 179 alanda iyileştirme ile beraber sendikalılar için yüzde 30 ila 40,22 arasında iyileştireminin olduğu sendikasızlar için 28.61'lik oransal artış iki yıl içerisinde gerçekleşeceği bir zemini oluşturmakla kalmadık. İki önemli noktaya da bu anlamda çok kıymetli açılım getirdik. Birisi havada gezen vaadin icraata geçmesi için kayda geçmesi. 3600 ek gösterge konusu ki son derece kıymetli. Çünkü dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş. Aradan geçen bunca yıla rağmen askıda bekliyordu. Onu toplu sözleşme masasında ısrarla gündeme getirmemiz ve toplu sözleşme öncesi yaptığımız görüşmelerle bu anlamda sözünü almamızla masada kayda geçirdik. Bu manada kapsamı genişlettiğimiz gibi 3600 ek göstergeyi çalışacak 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyonla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirerek icraata geçmek üzere teslim edecek. 2022 yılı içerisinde bu icraata geçecek. Bu sonderece kıymetli. Diğer bir konuda sözleşmeliler konusu. 520 bin sayısına ulaşan sözleşmeliler 2011'de biz 300 bin sözleşmeliyi kadroya geçirmiştik. Burada da 520 bin sayısını çalışacağımız 2022 yılı içerisinde bir komisyon kurulacak. MemurSen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışacak. Bu da aynı şekilde sözleşmeli konusu çalışmanın neticesinde kadroya dönüşerek sözleşmelilerin beklentilerini karşılayacak bir zemin oluşturulacak. Bu ikisi toplu sözleşmenin son derece kıymetli bir zemine tekabül ettiği kazanımlarla birlikte iki baba konuyu da masada vaatten icraata dönüşme konusunda dönüştürmüş durumdayız" dedi.

"Sözleşmeliler konusundaki keşmekeşi bitirecek şekilde çareyi üreteceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerini hatırlatan Yalçın, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin de sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önceki gün Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimizde toplu sözleşme kararını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda sizin talimatınız önemli diyerek orada da 3600 ek gösterge konusunda özellikle Cumhurbaşkanımızın cümle kurmasını arzu ettik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu konuyu 2022 yılında MemurSen ile bir an önce çalışın ve bize tamamlanmış halini getirin bir an önce icraata getireceğiz diyerek bu anlamda taahhüdünü vermiş durumda. Bu son derece kıymetli. Çünkü emekli ikramiyesini 30 bin lira, emekli maaşlarının en az 750 TL arttığı bundan sonraki süreçteki zam artışlarıyla birlikte geleceği bir zemini oluşturmuş olduk. Bu çok kıymetli. Sözleşmeliler konusundaki keşmekeşi bitirecek şekilde masada çalışacak, tartışacak ve bu anlamda çareyi 2022 yılında üreteceğiz. Bunlar son derece önemli ve kıymetli."

"Kazanımı Eğitim BirSen sayesinde aldığını bilmeyen gevşek gevşek cümle kurmaya devam ediyor"
Toplu sözleşmenin asla unutulmayacağını memur sendikacılığı açısından son derece önemli bir işlevselliği olduğunu belirten Yalçın, sendikalı ile sendikasız arasındaki makasın gittikçe açılacağını ifade etti. Sendikasızın sendikanın kıymetini anlayacağını bunun başka yolunun olmadığına vurgu yapan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fakat özellikle beşinci istasyon dediğim ve altıncı toplu sözleşme vesilesiyle bu toplu sözleşme asla unutulmayacak. Çünkü memur sendikacılığı açısından son derece önemli bir işlevselliği var. Önemli bir soruna parmak basma fırsatı bulduk. Diğerlerinin bir ilerisinde iki gerisinde alırız. Ama bizim esas yaşadığımız sıkıntı emeğimizin hedere edilmesi, kıymetsizleştirilmesi ve aldığımız kazanılmanın bedava hüpletilmesi ama bunun yanında bizim verdiğimiz mücadelenin yanında değersiz cümlelerin, algı yönetimi için kullanılmasından kaynaklı. Yaptığımız tüm toplantılarda arkadaşlarımızın kurduğu cümle şu, 'öbürlerini bir şekilde alırız. Sendikalı sendikasız arasına makas koyun. Buna uğraşın. Çünkü bizim emeğimiz hedere ediliyor. Örgütsüz olanlar aldığı nimetin farkında değiller' diye bütün arkadaşlarımız her noktada aynı tespiti ortaya koyuyor. Hakikaten yaşadığımız süreç bu. Salgın sürecindeyiz. Ek dersler kesintisiz ödendi. Ama bunun Eğitim BirSen sayesinde olduğunu hangi birine anlatacak söyleyeceksiniz. Bunu Eğitim BirSen sayesinde aldığını bilmeyen adam gevrek gevrek, gevşek gevşek cümle kurmaya devam ediyor. Yaptığımız işin değeri yok. İşte bu toplu sözleşme bu açıdan milatlık. Çünkü bu toplu sözleşme ile sendikalı ile sendikasız arasına fark konulmuştur. Ocak itibariyle sendikalı olan bin 600 lira fazla alacak. 2023 yılı tamamlandığında 2 bin TL sendikalı ile sendikasız arasında gelir farkı olacak. Sendikalı ile sendikasız arasına bu toplu sözleşme koymuş durumda. Gittikçe artacak. Adam evde çizgili pijama ile çekyata yaslanacak. Hanım çay, yanına da bir dilim kek ver diyecek. Örgütsüz olacak. Sonra senin aldığını bedava hüpletecek, bedava gümletecek. Var mı böyle? Bu açıdan sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak. Bunun başka yolu yok."
Toplantının sonunda MemurSen İl Başkanı Kamuran Aşkar tarafından Genel Başkan Ali Yalçın'a hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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