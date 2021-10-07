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Çaycuma Müftülüğü'nde Rıdvan Karataş görev yapacak

İHA

Çaycuma Müftülüğü'nde Rıdvan Karataş görev yapacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’ in tayini çıktı yerine Amasra Müftüsü Rıdvan Karataş gelecek.
2018 yılından itibaren ilçede göreve başlayan Müftü Ayhan Ermiş’ in tayini İzmir’ in Urla ilçesine çıkınca yerine Bartın’ ın Amasra ilçesinde Müftülük yapan Rıdvan Karataş’ ın geleceği açıklandı. Karataş, 6 Haziran 1964 yılında Bartın'ın Merkez Karahüseyinli Köyü Karteli Mahallesinde doğdu. İlkokulu köyünde, İmamHatip Lisesini Zonguldak’ta tamamladı. 2004 yılında din görevlisi olarak yurt dışına gitti. Almanya Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı DİTİB Lünen Selimiye Camiinde dört yıl din görevlisi olarak görev yaptı.
2008 yılında yurt dışı görevi dönüşü Bartın İl Müftülüğünde Vaiz olarak göreve başladı. 2012 yılında Bartın İl Müftülüğüne Müftü Yardımcısı olarak atandı. 2017 yılı şubat ayında Amasra İlçe Müftülüğüne atanan Rıdvan Karataş 5 çocuk babası olup halen buradaki görevini sürdürüyor.

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