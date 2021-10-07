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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldaklı öğrencilerden kan bağışı

İHA

Zonguldaklı öğrencilerden kan bağışı

Zonguldaklı öğrenciler Kızılay yetkilileri ile bir araya gelerek kan bağışında bulundular.
BEÜ Devrek Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Devrek Kızılay temsilcileri ile bir araya gelerek kan bağışında bulundular. Meslek Yüksek Okulu kampüsünde bir araya gelerek kan bağışına destek veren öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür eden Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa,” Bir ünite kanın ne anlama geldiğini en iyi hastane köşelerinde kan bekleyen hastalar ve hasta yatağında, ameliyathanede kana ihtiyaç duyan bir yakınına kan bulmak için çırpınan bir hasta yakını bilir. Covid19 vesilesi ile kan ihtiyacının hat safhaya çıktığı, kan stoklarının hızla azaldığı şu günlerinde, Türk Kızılay Devrek Temsilciliği olarak kan alabileceğimiz her günü ve her kurumu değerlendirmeye çalışıyoruz kan bağışçısı kardeşlerimizin ayağına gidiyoruz. Gönüllülerimiz ile birlikte ibadet niyetiyle var gücümüzle çalışıyoruz. "Sefer bizden zafer Allah'tan" diyerek çıktığımız iyilik yolunda Rabbimiz bizi hiç mahcup etmedi. "Hayatta olabileceğiniz en güzel yer, bir duanın içinde yer almaktır" düsturu ile Bağışçılarımızın kanları ile hayat bulan kardeşlerimizin dualarında yer almanın huzurunu yaşıyoruz. 27 Eylül Devrek Millî Eğitim Müdürlüğü, 4 Ekim İlçe Müftülüğü ve olarak da Devrek Meslek Yüksek Okulunda okul müdürümüz, öğretim görevlilerimizin ve idari personelinin destekleri, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatör ve çalışanlarının özverili çalışmaları ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç dinamik, iyiliksever Kızılay gönüllülerimizin gayreti ile Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ile birlikte 110 ünite kan bağışına aracılık ettik. Aldığımız 110 kan ile 330 kardeşimize can olmanın haklı gururunu yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz. Kan sadece bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği bir dokudur, kan yapılamayan tek ilaçtır. Sayısız hasta bir ümitle Bağışlayacağımız o kanı bekliyor" ifadelerine yer verdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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