Çaycuma kampüsünden kan bağışına destek

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Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma kampüsünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

“Yardımseven Olmak Kanımızda Var” sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel yoğun ilgi gösterdi. Çaycuma Meslek Yüksekokulu eğitim binasında gerçekleştirilen kampanyada toplam 100 ünite kan bağışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında Kızılay yetkilisi Özcan Güler tarafından kan bağışına ilişkin yapılan sunumda kan bağışının önemi vurgulandı, kimlerin kan bağışçısı olabileceği, hangi durumlarda kişilerden kan alınamayacağı, kök hücre bağışının önemi, kan grupları gibi önemli konular hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

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