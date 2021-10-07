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GMİS Genel Başkanı Yeşil: “Enerji ihtiyacımızın 2050 yılına kadar iki katına çıkacağı ön görülmekte, biz üretmek istiyoruz”

İHA

GMİS Genel Başkanı Yeşil: “Enerji ihtiyacımızın 2050 yılına kadar iki katına çıkacağı ön görülmekte, biz üretmek istiyoruz”

TÜİK’e Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre fiyatı bir önceki aya göre yüzde 33,72 zamlanan kömür zam şampiyonu oldu. Havzada 1,517 milyar ton kömür rezervinin bulunduğunu ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, kış sezonunda olası doğalgaz sıkıntısı yaşandığında kömür tedariki anlamında sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı.
Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre fiyatı bir önceki aya göre yüzde 33,72 zamlanan kömür, zam şampiyonu oldu. Geçen Ocak ayında ortalama bin TL olan kömürün tonu, Eylül ayında açıklanan verilerin ardından 1300 liraya ulaştı.
Kışın olası doğalgaz sıkıntısında kömür ihtiyacının daha da çok ortaya çıkacağının altını çizen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kömürü tedarik anlamında sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Yeşil, “Doğalgaz sorunu ile ilgili şu anda ona bir şey deme şansım yok. Yaşanırsa da Zonguldak’ta sıkıntı olacağı kesin. Buna bağlı doğalgaz gitmeyen birçok bölgemiz var. Bunlar kışın kömür yakıtı olarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz de bölgelere Zonguldak’ta kömür yakıtı ihtiyacı karşılanıyor. Kömür anlamında bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Doğalgaz anlamında sıkıntı yaşanırsa kömür ihtiyacı daha çok ortaya çıkar. Böyle bir sıkıntı yaşanırsa bu sıkıntıyı kömürle giderebiliriz. Tedarik anlamında bu sıkıntıyı yaşamayız. Türkiye Taşkömürünün Zonguldak’ta çıkan bir kömürü var. Türkiye’de tek. Ocak ayı itibariyle tonu 1000 lira olan kömürümüz Ağustos ayında yüzde 20 zamlandı. 1200 TL’ye geldi. Eylül ayı enflasyon rakamlarına bakıldığında bizim sattığımız 18.50 tabir ettiğimiz paketli kömür 1300 lira lira oldu. En çok zaman alan ürünlerden bir tanesi de taşkömürümüz” ifadelerine yer verdi.

“Koklaşabilir taşkömürü Türkiye’de tek”
Havzada 1,517 milyar ton rezerv bulunduğunu hatırlatan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, kömürün yeryüzüne çıkartılması için işçi açıklarının da giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bugünkü enerji ihtiyacının 2050 yılına kadar iki katına çıkmasının ön görüldüğünü anlatan Yeşil, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Türkiye’nin birçok yerinde açık işletme olarak kömür damarlar var. Sadece taşkömürü koklaşabilir olan özelliği olan tek kömür Zonguldak’ta çıkıyor. Şu anda bölgemizde rezerv 1.517 milyar tondur. Yerin altındaki cevherimizi yer üstünü çıkarmak ekonomiye katkıdır. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşçi açıklarından kaynaklı birçok sorunumuz var. Doğayla ilgili yerin altından çıkarmak kolay olmuyor. Türkiye’nin şu an taşkömürü olarak 2022 yılında yaptığı artarak devam eden kömür ihtiyacı var. Şu anda yüzde 38.7 milyon ton dışarıdan kömür getiriyor. Biz yerin altındaki zenginliğimizi çıkartamadığımız gibi dışarıya da servet harcıyoruz. Bunu da her zaman söylüyoruz yerin altındaki servet yer üstünü çıkarabilmek için istihdamı arttırabilmek için çalışmalarımız var. 1.517 milyar ton kömür rezervimiz var. Bugün ki enerji ihtiyacımızın 2050 yılına kadar iki katına çıkacağı ön görülmekte. Biz üretmek istiyoruz. Isı kalorisi yüksek kömürümüzü ekonomiye katmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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