Ereğli Belediyespor pes etmedi

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Kdz. Ereğli Belediyespor Erkek futbol takımı Antalya Demrespor ile yaptığı hazırlık maçını geriye düşmesine rağmen 32 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Kdz. Ereğli Belediyespor Bolu Abant’ta kamp yaptığı otelde oynadığı hazırlık maçında Antalya Demrespor’u 10 geriye düştüğü maçta 32 mağlup etti.

Ereğli Belediyespor’un gollerini, frikikten Fahri Eren Pamuk, Sercan Çekmen ve Sinan Uzun attı.

Ereğli Belediyespor, hafta sonu da bir hazırlık maçı daha yaparak kamp çalışmalarını tamamlayıp Ereğli’ye dönecek.

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