Devlet hastanesi acil yolu elden geçiyor

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hastanesi Acil Servis yolundaki bozuk yerlerin tamirat çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi girişi ile Acil Servis arasında kalan taş parke yolda tamirat çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda yoldaki bozuk yerlerin sökümüne başladı. Başkan Posbıyık son meclis toplantısında, Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisindeki Devlet Hastanesi’ne başka belediyeden hizmet getirmelerine tepki göstermişti. Kdz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, tamirat çalışmaları tamamlanıncaya kadar sürecek.

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