Yağmurun ardından çöpler limana doldu

Zonguldak’ta yağmurla birlikte derelere atılan çöpler limana doldu. Şehri güzelleştirmek amacıyla yapılan sahil projesinin bulunduğu alana biriken çöpler hoş olmayan görüntülere sahne oldu.

Zonguldak’ta derelere atılan çöpler liman caddesinde birikti. Yüzlerce çöp limanda görüntü kirliliğine neden oldu. Limandaki atıkların içerisinde, pet şişeler, plastik top ve pet şişe gibi atıklar yer aldı. Vatandaşlar, “Denizimiz bu çöpler yüzünden kirleniyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Denize çöp atanların ceza işlem uygulanması gerek. Yetkililerin biran önce denizi temiz bir hale getirmesi gerek” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan belediye yetkililerinden de derelerin limanda birleştiği noktada temizleme çalışması yapılması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.