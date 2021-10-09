El freni çekilmeyen otomobil, hareketlenip seyir halindeki araca çarptı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarpması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giren sürücü, otomobilin el frenini çekmeden inip, markete girdi. Araç ise kısa süre sonra hareketlenip, ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı görenler, koşarak otomobilin el frenini çekerken, araçlarda hasar oluştu. Bu anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABETEPE

2021-10-09 17:11:13



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