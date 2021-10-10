Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kalaycı güven tazeledi

Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi İkinci Çalışma Dönemi, İkinci Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen genel kurula; Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyeleri Tuncay Ünlütürk, Nizamettin Eyidoğan, Nilgün Çelik, Sevda Bilici, Güliz Aktaş, Belediye Meclis Üyesi Gülçin Çarşanbalı, ADD Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt ve kadın meclisi üyeleri katıldı. Divan başkanlığını Kamuran Mısırlı’nın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren mevcut Başkan Ayla Kalaycı şunları söyledi;

“Biz kadınlar her alanda elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyen, mücadeleci, disiplinli bireyleriz. Bugüne kadar iki yıllık zaman zarfında ben arkadaşlarım gerek pandemi zamanı gerekse daha öncesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün oluşturacağımız yeni yürütme kurulunda aynı şevk ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız kentimiz için daha yaşanılır bir kent ve bunu yaparken sizleri kadınlarımızı da bu sürece dahil etmek. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuzun hepimize, kentimize hayırlı olmasını diliyoruz. Geldiğiniz için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum."

Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ise Kent Konseylerinin kentin eli, kulağı ve gözü olduğunu ifade ederek; “Çaycuma Kent Konseyi; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde ve gönüllülük esasıyla bir araya getiren, tüm ilçeyi kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kentle ilgili kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Çaycuma Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlarına sunan demokratik yapısı ile Kadın Meclisimiz ve çalışma gruplarıyla kentin yerel parlamentosu niteliğini taşıyan bir oluşumdur. Kent Konseyinde “Yaşadığımız kent için üreten ve birbirine bilgi, beceri ve düşünceleri ile benzemeyen gönüllülerin herhangi bir çıkar gözetmeksizin bir arada olduğu bilinmelidir. Kent Konseyi Kentin eli, kulağı ve gözüdür. Kadın Meclisimiz Kent Konseyimizin en güçlü ve dinamik organıdır. Ve kendi kuruluş vizyon ve özelliklerine bağlı olarak Kentimizin kimliğine ilişkin sosyal, kültürel, doğal değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek için özverili bir şekilde çalışmalarını yapmaktadır. Kadın Meclisimizin Seçimli Olağan Genel Kuruluna katılarak Kent konseyimize güç katmanız nedeniyle, teşekkür ediyor genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

Okunan faaliyet raporu, dilek temennilerinin ardından kapanışı yapılan genel kurulda Ayla Kalaycı tekrar Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı seçilirken yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; "Yeliz Alagöz, Seda Uzaldı, Yonca Girgin, Süreyya Sağlam Kabacı, Nurdan Candan, Gülsabah Karail, Songül Ertuğrul."

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