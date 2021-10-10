Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kalaycı güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kalaycı güven tazeledi

İHA

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kalaycı güven tazeledi

Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi İkinci Çalışma Dönemi, İkinci Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen genel kurula; Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyeleri Tuncay Ünlütürk, Nizamettin Eyidoğan, Nilgün Çelik, Sevda Bilici, Güliz Aktaş, Belediye Meclis Üyesi Gülçin Çarşanbalı, ADD Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt ve kadın meclisi üyeleri katıldı. Divan başkanlığını Kamuran Mısırlı’nın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren mevcut Başkan Ayla Kalaycı şunları söyledi;
“Biz kadınlar her alanda elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyen, mücadeleci, disiplinli bireyleriz. Bugüne kadar iki yıllık zaman zarfında ben arkadaşlarım gerek pandemi zamanı gerekse daha öncesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün oluşturacağımız yeni yürütme kurulunda aynı şevk ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız kentimiz için daha yaşanılır bir kent ve bunu yaparken sizleri kadınlarımızı da bu sürece dahil etmek. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuzun hepimize, kentimize hayırlı olmasını diliyoruz. Geldiğiniz için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum."
Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ise Kent Konseylerinin kentin eli, kulağı ve gözü olduğunu ifade ederek; “Çaycuma Kent Konseyi; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde ve gönüllülük esasıyla bir araya getiren, tüm ilçeyi kucaklayan bir “ortak akıl” güç ve zenginliği ile ortak aklın süzgecinden geçen kentle ilgili kararları, uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Çaycuma Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlarına sunan demokratik yapısı ile Kadın Meclisimiz ve çalışma gruplarıyla kentin yerel parlamentosu niteliğini taşıyan bir oluşumdur. Kent Konseyinde “Yaşadığımız kent için üreten ve birbirine bilgi, beceri ve düşünceleri ile benzemeyen gönüllülerin herhangi bir çıkar gözetmeksizin bir arada olduğu bilinmelidir. Kent Konseyi Kentin eli, kulağı ve gözüdür. Kadın Meclisimiz Kent Konseyimizin en güçlü ve dinamik organıdır. Ve kendi kuruluş vizyon ve özelliklerine bağlı olarak Kentimizin kimliğine ilişkin sosyal, kültürel, doğal değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek için özverili bir şekilde çalışmalarını yapmaktadır. Kadın Meclisimizin Seçimli Olağan Genel Kuruluna katılarak Kent konseyimize güç katmanız nedeniyle, teşekkür ediyor genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum."
Okunan faaliyet raporu, dilek temennilerinin ardından kapanışı yapılan genel kurulda Ayla Kalaycı tekrar Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı seçilirken yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; "Yeliz Alagöz, Seda Uzaldı, Yonca Girgin, Süreyya Sağlam Kabacı, Nurdan Candan, Gülsabah Karail, Songül Ertuğrul."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Oğlunun boğazına bıçak dayayan baba uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
YEREL HABERLER Oğlunun boğazına bıçak dayayan baba uzun uğraşlar ...
Kaçırdığı çocuğunun canlı yayında boğazına bıçak dayadı Canlı yayında oğluyla cennette buluşacağını söyleyen babayı ikna çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kaçırdığı çocuğunun canlı yayında boğazına bıçak ...
Silahla çevreye ateş açıp işyerinin camlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Silahla çevreye ateş açıp işyerinin camlarına zarar ...
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı
El freni çekilmeyen otomobil, hareketlenip seyir halindeki araca çarptı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil, hareketlenip seyir ...
Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı
YEREL HABERLER Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan ...
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici ...
Balıkçılar rüzgara takıldı
YEREL HABERLER Balıkçılar rüzgara takıldı
Yağmurun ardından çöpler limana doldu
YEREL HABERLER Yağmurun ardından çöpler limana doldu
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
Trafikte tartışıp, takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Trafikte tartışıp, takip ettiği milli sporcuya kurşun ...
Trafikte tartışıp, takip ettiği milli diskçiye kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Trafikte tartışıp, takip ettiği milli diskçiye kurşun ...
Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı
Zonguldak Valiliği'nden korona virüs denetlemesi
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden korona virüs denetlemesi
Barınak hayvanlarının kapıları miniklere açıldı
YEREL HABERLER Barınak hayvanlarının kapıları miniklere açıldı
Öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Öğretmen evinde ölü bulundu
Devlet hastanesi acil yolu elden geçiyor
YEREL HABERLER Devlet hastanesi acil yolu elden geçiyor
FETÖ firarisi eski TSO başkanı Zonguldak’a getirilecek
YEREL HABERLER FETÖ firarisi eski TSO başkanı Zonguldak’a ...
Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu
YEREL HABERLER Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu
İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
YEREL HABERLER İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü: 1 işçi öldü, ...
Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
YEREL HABERLER Maden şehit aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.