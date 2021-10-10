Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta taksi şoförü Serhat Demir'in tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu vurmadan önce silahla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden milli diskçi Berke İnaloğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Demir, İnaloğlu'na tabancayla 5 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden İnaloğlu yaralandı. İnaloğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Demir ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada olayla ilgili cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Demir'in İnaloğlu'nu vurmadan önce tabanca ile tehdit ettiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-10 13:46:50



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