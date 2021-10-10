TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Eskişehirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, Eskişehirspor'u 31 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Safa Yılmaz xxx, Şenol Bektaş xx, Emrah Akkaya xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Selim x (Ali dk. 8 x), Rıdvan xxx, Eyüp xx, Atilla xxx (Tuğrul dk. 84 ?), Hakan xx, Aykut xx, Ertuğrul x, Ercüment xxx (Berat dk. 84 ?), Şahinali x (Sefa dk. 59 x), Emre xx
Eskişehirspor: Cengiz xx, Arda xx, Sezgin xx, Bartu xx, Cihangir xx, Hasan xx, Berkay xx, Onur Bayramoğlu x (Eren dk. 78 x), Doğukan xx, Göktuğ (Ömer Faruk dk. 46 x), Onur Arı xx
Sarı Kartlar: Emre, Hakan, Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur Bayramoğlu, Onur Arı (Eskişehirspor)
Goller: Atilla (dk. 2), Rıdvan (dk. 31), Ercüment (dk. 64) (Zonguldak Kömürspor), Onur Arı (dk. 11) (Eskişehirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.