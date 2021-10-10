Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx),Şenol Bektaş (xx), Emrah Akkaya (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (x) (Dk.9 Ali Osman xx), Rıdvan (xxx), Eyüp (xx), Atilla (xxx)(Dk. 85 Tuğrul), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Eray (xxx) (Dk.85 Berat), Şahinali (xx)(Dk.59 Sefa x), Emre (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x) - Arda (x), Sezgin (xx), Bartu (xx), Cihangir (xx), Hasan (xx), Berkay (xx), Onur (xx) (Dk. 79 Eren), Doğukan (x)(Dk.62 Onurhan x), Göktuğ (x)(Dk. 46 Ömer Faruk x), Onur Arı (xx)

GOL: Dk. 3 Atilla, Dk. 31 Rıdvan, Dk. 65 Eray (Zonguldak Kömürspor) Dk.11 Onur Arı (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Emre, Hakan, Eray (Zonguldak Kömürspor) Onur, Arda, Onur Arı(Eskişehirspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-10 17:39:16



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