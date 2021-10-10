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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

DHA

Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1


Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) 
STAT: Kemal Köksal   
HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx),Şenol Bektaş (xx), Emrah Akkaya (xx)   
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (x) (Dk.9 Ali Osman xx), Rıdvan (xxx), Eyüp (xx), Atilla (xxx)(Dk. 85 Tuğrul), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Eray (xxx) (Dk.85 Berat), Şahinali (xx)(Dk.59 Sefa x), Emre (xx)  
ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x) - Arda (x), Sezgin (xx), Bartu (xx), Cihangir (xx), Hasan (xx), Berkay (xx), Onur (xx) (Dk. 79 Eren), Doğukan (x)(Dk.62 Onurhan x), Göktuğ (x)(Dk. 46 Ömer Faruk x), Onur Arı (xx) 
GOL: Dk. 3 Atilla, Dk. 31 Rıdvan, Dk. 65 Eray (Zonguldak Kömürspor) Dk.11 Onur Arı (Eskişehirspor) 
SARI KARTLAR: Emre, Hakan, Eray (Zonguldak Kömürspor) Onur, Arda, Onur Arı(Eskişehirspor)  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.  
 DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-10-10 17:39:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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