Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx),Şenol Bektaş (xx), Emrah Akkaya (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (x) (Dk.9 Ali Osman xx), Rıdvan (xxx), Eyüp (xx), Atilla (xxx)(Dk. 85 Tuğrul), Hakan (xx), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (xx), Eray (xxx) (Dk.85 Berat), Şahinali (xx)(Dk.59 Sefa x), Emre (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x) - Arda (x), Sezgin (xx), Bartu (xx), Cihangir (xx), Hasan (xx), Berkay (xx), Onur (xx) (Dk. 79 Eren), Doğukan (x)(Dk.62 Onurhan x), Göktuğ (x)(Dk. 46 Ömer Faruk x), Onur Arı (xx)
GOL: Dk. 3 Atilla, Dk. 31 Rıdvan, Dk. 65 Eray (Zonguldak Kömürspor) Dk.11 Onur Arı (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Emre, Hakan, Eray (Zonguldak Kömürspor) Onur, Arda, Onur Arı(Eskişehirspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-10-10 17:39:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.