Sokak ortasında silahlı saldırı yapan zanlı tutuklandı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tabancayla ayağından vurularak yaralanan lokal işletmecisi Emrah K.’yı vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seka Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede lokal işletmecisi olan Emrah K. sokak ortasında tabanca ile bacağından vuruldu. Silah sesi üzerine yardıma koşan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah K.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerince sokakta bulunan 4 kovan incelemek üzere emniyete götürüldü. Saldırgan Rıdvan T., olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Rıdvan T., 'silahlı adam yaralama' suçundan bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.