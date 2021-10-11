8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak

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Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Merkez ilçe Birimlerinde çalıştırılmak üzere 6 temizlik görevlisi alınacak.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay çalıştırılmak üzere alınacak 4’ü kadın 2 erkek kura ile belirlenecek. 18 Ekim Pazartesi günü sat 10.30 'da Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Başvurular 08.10.2021 12.10.2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılacak.

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