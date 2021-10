Dünya Kız Çocukları Günü’nde ailelere çağrı 17 yaşındaki Ayza: “Asla pes etmeyin, kızlar her şeyi başarabilir”

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen 17 yaşındaki Ayza Nazar Adalı, ailelere kızlarına destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kdz. Ereğli Lisesi son sınıf öğrencisi Ayza Nazar Adalı, 5 yaşından beri futbol oynadığını ve yakın zamanda Milli Takım seçmelerine gideceğini söyledi. Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nda da oynayan Adalı hayalinin milli takımda ve Paris’te futbol oynamak olduğunu söyledi. Adalı, zor bir süreçten geçerek bugünlere geldiğini ifade etti ve annesinin her zaman kendisine destek olduğunu belirtti.



Ayza: “Annemin bana çok desteği oldu”

Kızların her şeyi başarabileceğine inanmalarını isteyen Ayza, şunları söyledi:

“5 yaşında topla oynamaya başlamam ailemin dikkatini çekti. Çoğunlukla erkeklerle oynardım. Burada annemin bana çok desteği oldu. Hep elimden tutu, ne gerekiyorsa onu yapmamı istedi. Daha sonra ilkokulda hocalarımla tanıştım. Orada da fark edildim. 89 yaşlarında ailevi sebeplerden olayı Bursa’ya gitmek zorunda kaldım ve 1 sene hiç futbol oynayamadım. Hocalarım bu süreçte hep beni takım buldun mu diye arıyordu. Allah razı olsun onlardan, benim üzerimde Faruk hocanın ve Hüseyin hocanın çok emeği var. Yeniden Ereğli’ye geldik. Çünkü ben futbolcu olmak istiyordum. Bu meslek aracılığı ile bir şeyleri başarmak istiyordum. Böyle bir şeyi yapabileceğine herkesi inandırmak istiyordum. Özellikle hep bana yapamazsın, kadın futbolundan bir şey olmaz, ne kazanabilirsin, neleri başarabilirsin? Diye hep beni gittiğim her yerde demoralize etmişlerdi ama bunları geldiğim nokta ile gösterdiğime inanıyorum.”



“Milli takımda ve Paris’te futbol oynamak istiyorum”

Örnek aldığı kişileri ve hayallerini de aktaran Adalı, ailelere seslenerek:

“Benim de örnek aldığım bu hayatta insanlar var. Futbolcu olarak Ebru Topçu’yu örnek alıyorum çünkü hem futbol karakteri, hem karakteri ile bana örnek oluyor. Beni yansıttığını düşünüyorum. Şu an milli takım seçmelerine gidiyorum ve onu da başaracağıma inanıyorum. Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın A Takımında oynuyorum. Bugüne kadar ortaokul turnuvalarında Türkiye 2.’liği ve 3.’lüğü yaşadım, liseler arası Türkiye üçüncülüğüm var. Benden sonraki alt yaşıtlarıma önerim; asla pes etmeyin. Pes ettiğiniz zaman hiçbir şey olmuyor. O zorluk evet olacak, o seni sınamak için bir engel ama eğer kendine inanıyorsan yapabileceğini de biliyorsundur. Sonuçta biz bir kızız ve her şeyi başarabiliriz. Eğer biz olmazsak her şey çok zor.

Bazı şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Kızsal bir şey mi bilmiyorum ama biz birbirimizi çok iyi kolluyoruz. En zor zamanımızda kendimizle, kendi hem cinslerimizle olabiliriz. Kimseye derdimizi açıklayamadığımızda kendimize açıklayabiliriz ve bizim ellerimizden tutacak insanlar kendimiz ve ailemiz. Ailelere düşen en büyük görev bizlere destek olmaları çünkü bazı aileleri görüyorum, aileleri yüzünden bu tür sporlardan uzak kalmak zorunda kalıyorlar. Sadece onları desteklemeniz ve onların gerçekten de yapabileceğine inanmanızı istiyorum çünkü sizin kızlarınız her şeyi başarabilir. Ellerinden ne geliyorsa, sizi gururlandırmak için, başınızı öne eğmemek için benim gibi her şeyi yapabileceğine, her şeyi göze alabileceğine eminim. Benim de bir annem var. Bana güvenen, beni destekleyen bir annem var. Annem olmasaydı gerçekten çok zor bir hayatım olurdu. Kimse benim elimden tutmazdı. Annem bana güvendi, pes etmek istediğim zaman beni ayağa kaldıran kişi yine annemdi. Siz de kızlarınıza destek olun lütfen. Hele şu an devir çok kötü ama kızlarınıza güvenin ve ne istiyorlarsa, ne olmak istiyorlarsa onlara destek olun.

Hayallerim, Paris’te futbol oynamak istiyorum ve milli takımımızda oynamak istiyorum ve bunları başaracağımı da biliyorum. Yurt dışına elbet çıkacağım, hayallerimi sonuna kadar gerçekleştireceğim ve aileme çok iyi bir evlat olacağım. Sizin aracılığınızla Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlarım."

