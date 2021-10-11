Türkiye Belediyeler Birliği, Alaplı Belediyesine vidanjör teslim etti

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Türkiye Belediyeler Birliği Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından Alaplı Belediyesi’ne kazandırılan Vidanjör Belediye Başkanımız Nuri Tekin tarafından teslim alındı.

Teslim töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Nuri Tekin Türkiye Belediyeler Birliği’nde 9 AK Partili, 4 Cumhuriyet Halk Partili ve 2 Milliyetçi Hareket Partili üye olduğunu ifade ederek söz konusu vidanjörün tamamen Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanı tarafından Alaplı Belediyesi’ne kazandırıldığını söyledi. Belediye Başkanı Nuri Tekin şunları ifade etti:

"Bu aracın Belediyemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başta olmak üzere; Zonguldak Milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz’a, Belediyeler Birliği Üyelerimiz Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar Alaplı’mıza hayırlı olsun’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.