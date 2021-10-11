Babaevinde ölü bulundu

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, babasının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Madenler köyü Ağalar Mahallesi’nde Metin G., babasına ait evde ailesi tarafından ölü bulundu. Kanlar içinde yerde yatan adamı gören aile fertleri 112 Acil Servis'i ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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