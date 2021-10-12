Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı

İHA

Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından ‘Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor’ projesi kapsamında hayata geçirilen atölye törenle açıldı.
Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle ‘Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor’ projesi kapsamında atölye kuruldu. Atölyenin Kepez Cumhuriyet Halkevleri’nde gerçekleştirilen açılış törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, maden şehitlerinin aileleri, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, hayata geçirdikleri projenin toplam bütçesinin 115 bin 800 TL olduğunu söyledi. Derneğe aktarılan ödenek ile dikiş makinelerini alarak, atölyenin kurulduğunu ifade eden Çetin, “Projemizin amacı kadınlarımıza yönelik maden şehit ailelerine ekonomik destek sağlamak için destek kursları edindirmek. Projemizin onaylanmasında İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı’ya, kursiyerlerimize yer tahsisi sağlayan ve destek veren Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’a, kursiyerlerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılayan, derneğimize katkı sağlayan ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral’a, kursiyerlerimize ustalık eğiticiliği desteği veren, projemizin işbirlikçisi Halk Eğitim Müdürü Canan Ayan müdürümüze, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy’a, Zonguldak Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak’a, derneğimize destek veren GMİS Başkanı Hakan Yeşil’e ve yönetim kuruluna, Amele Birliği Başkanı Şenol Yücel ve yönetimine maden şehit aileleri adına teşekkür ederim” dedi.

“Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak temel görevimiz”
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, 17 maden şehidi yakınının oluşturulan atölyede çanta üretimine başladığını dile getirerek, “Daha sonra hem ürün çeşitliliğine gidecekler hem de kendi atölyelerini kurmayı planlıyorlar, bu çok sevindirici. Üretime katılıyorlar, gelir elde ediyor ve meslek sahibi oluyorlar. Bunlar çok önemli. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Zonguldak Valiliği’nin, Kaymakamlığın, Belediyemizin, Halk Eğitim Merkezi’nin, İş Kur’un ve Erdemir’in bir parçası olduğu çok güzel bir proje. Kepez Cumhuriyet Halkevleri'ni bu amaçla tahsis etmekten büyük memnuniyet duyduk. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Madenci ailesi olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu toprakların en acı kaderini onlar yaşar. Şehitlerini her zaman gönlünde, yüreğinde taşıyan bir milletin ve kömür memleketi Zonguldak’ın bir evladı olarak şehitlerimizi unutmamız asla mümkün değil. Çocuklarıma, torunlarıma hep bu bilinci verdim. Ereğli halkının da aynı duyarlılıkta ve bilinçte olduğunu biliyorum. Bu vatanın kalkınması ve gelişmesi için canını ortaya koyan maden şehitlerimizin anılarını yaşatmak sorumluluğumuzdur. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak temel görevimizdir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

“Bu tür projelere devletimiz destek veriyor"
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da kömürün geçmişten beri Zonguldak’ın önemli geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Vali Tutulmaz, “Kömür bu bölge için kutsal. Kömürle ilgili olan her şey kutsal. Onun için kömüre bölgemiz ayrı bir değer veriyor. Tabi bu arada şehit olan madencilerimiz var. Onların manevi şahsiyetlerine, onlara olan borcumuzun bir gereği olarak bu tür projelere devletimiz destek veriyor. Kamu kurum ve kuruluşları madenci şehitlerimizin ailelerine yakın olmak, onlarla işbirliği yapmak konusunda da büyük bir çaba gösteriyor. Az önce de bahsedildiği üzere çok sayıda kurum işbirliği içerisinde. Bu sevindirici bir durum. İşbirliği kültürümüz biraz zayıftır ama burada bunu aşmışız bundan da büyük bir mutluluk duydum. Emeği geçen başta dernek başkanımız olmak üzere kurumlarımızın yetkilerine teşekkür ve tebrik ediyorum. Hizmet alan kursiyerlerimizin iyi bir şekilde kendilerini geliştirerek, daha sonra kendi işlerini kurmalarını, hem kendileri üreten konumuna gelmeleri, ülkenin refahına katkı sağlamaları hem de çalıştayı ve sosyalleşmeyi sağlamalarını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol, kursiyerlerin atölyedeki çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Tören verilen ikramların ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babaevinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Babaevinde ölü bulundu
Türkiye Belediyeler Birliği, Alaplı Belediyesine vidanjör teslim etti
YEREL HABERLER Türkiye Belediyeler Birliği, Alaplı Belediyesine ...
Oyuncak Evi, öğretmen adaylarıyla buluştu
YEREL HABERLER Oyuncak Evi, öğretmen adaylarıyla buluştu
Spor yapan gençler yetiştirmek amaçlanıyor
YEREL HABERLER Spor yapan gençler yetiştirmek amaçlanıyor
Dünya Kız Çocukları Günü’nde ailelere çağrı 17 yaşındaki Ayza: “Asla pes etmeyin, kızlar her şeyi başarabilir”
YEREL HABERLER Dünya Kız Çocukları Günü’nde ailelere çağrı 17 ...
Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı Listenin en tepesinde olan Zonguldak’ta tırmanış sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ...
Araştırmacı-Yazar İbrahim Kekeç, Çaycuma’nın gizemli tarihine ışık tutuyor 2. Dünya Savaşı'nda Çaycuma'ya iniş yapan Rus uçağının akıbetini görgü tanıklarından dinledi
YEREL HABERLER Araştırmacı-Yazar İbrahim Kekeç, Çaycuma’nın gizemli ...
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma ...
“Zonguldak’ın Kanında Hayat Var” sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek
YEREL HABERLER “Zonguldak’ın Kanında Hayat Var” sloganıyla kan bağış ...
AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan Posbıyık’a yanıt
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan Posbıyık’a yanıt
Kayıp olan yaşlı adam fındık bahçesinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan yaşlı adam fındık bahçesinde bulundu
Taksiciler kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Taksiciler kahvaltıda buluştu
8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak
YEREL HABERLER 8 ay çalıştırılacak 6 temizlik görevlisi alınacak
Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü
Sokak ortasında silahlı saldırı yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırı yapan zanlı ...
Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Eskişehirspor: 3-1
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Eskişehirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Eskişehirspor: 1
Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ...
Devrek AK Parti Teşkilatından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL HABERLER Devrek AK Parti Teşkilatından İlçe Danışma Meclisi ...
Uzman Klinik Psikolog Küçük: "Birey, yaşamındaki problemlerin üstesinden gelemediği durumlarda psikolojik yardım almalıdır” “İyi bir ilişkinin temelinde sağlıklı iletişim vardır”
YEREL HABERLER Uzman Klinik Psikolog Küçük: "Birey, yaşamındaki ...
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kalaycı güven tazeledi
YEREL HABERLER Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kalaycı güven ...
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Oğlunun boğazına bıçak dayayan baba uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
YEREL HABERLER Oğlunun boğazına bıçak dayayan baba uzun uğraşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.