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Mobil aşı aracı ile öğrencilere aşı çağrısı yaptılar ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı: "Yüz yüze eğitime geçiyoruz, aşıya önem veriyoruz"

İHA

Mobil aşı aracı ile öğrencilere aşı çağrısı yaptılar ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı: "Yüz yüze eğitime geçiyoruz, aşıya önem veriyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile aşı olmayan öğrencileri mobil aşı aracı ile aşı yaptı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile aşı olmayan öğrencileri Bülent Ecevit Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan mobil aşı aracında aşı olmak isteyen öğrencilere aşı yaptı.
Merkez kampüste düzenlenen etkinliğe BEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, BEÜ Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, hastane personeli katıldı.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren BEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, “Türkiye de de son 2 yıldır Covid 19 salgını nedeniyle bütün işlerimiz aksadı 1 buçuk yıl yüz yüze eğitime ara verdik. Bu dönemle birlikte artık yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yalnız vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Bu da tüm Türkiye için problem. Burada sevindirici bir durum var o da hastaneye yatış sayısı az. Bunda esas neden biri aşnın yaygınlaşması, Aşıya önem veriyoruz. Bunun için herkese aşı olması için çağrıda bulunuyoruz. Bugün İl Sağlık müdürlüğü ile hastanemiz bir işbirliği yaparak öğrencilerimizin aşı eksikliği ya da olmamış varsa aşı olmaya davet ediyoruz. Burada sevindirici olan durum öğrencilerimizin çoğunluğu aşı olmuş durumda ama biz bunu daha da maksimum seviyelere çıkartmak istiyoruz. Bugün düzenlenen bu faaliyet güzel bir faaliyet umarım bu salgından tüm Türkiye ve Zonguldak’ımız kurtulur” şeklinde konuştu.
Vakaların çoğunun gençlerden oluştuğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, “Yaklaşık 2 yıldır bu salgınla mücadele ediyoruz. Bunun tek çözümü aşı bizimde vakalarımızın çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Amacımız bütün gençleri aşı ile buluşturmak. Farkındalıklarımız ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde devam ediyoruz. Amacımız aşılanmamış öğrencilerimize ayaklarına kadar hizmeti getirmek ve aşılanmamış nüfusumuzun oranını daha azaltarak pandemiden bir an önce kurtulmak için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım amacına ulaşır” şeklinde konuştu.
Aşı eksik olan ya da bulunmayan öğrenciler mobil aşı aracında aşı olarak etkinliğe destek verdi.

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