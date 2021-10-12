Minik arkeologlar kazı yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Oyuncak Evi’nde arkeoloji atölyesine katılan 15 çocuk, Akheron Vadisi’nde kendileri için oluşturulan kazı bölgesinde çalışmalara katıldı. Çocuklar ellerinde kazı aletleri, başlarında kasklarla toprağı kazdılar, amfora parçalarına ulaştılar.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi “Minik Arkeologlar Kazı Yapıyor” Atölyesi büyük ilgi gördü. 15 çocuk, önce Oyuncak Evi’nde kısa bir eğitimden geçti. Çizgi karakterlerin de yardımıyla arkeolojik kazılarla ilgili bilgi edinen çocuklar, sunumu büyük bir heyecanla izlediler ve sorularıyla katıldılar. Daha sonra Belediye’nin tahsis ettiği araçlarla Akheron Vadisi’ne ulaştılar. Akheron Vadisi kazı çalışmalarını yürüten Dr. Güzin Bilir, Oyuncak Evi’ndeki sunumunun ardından minik arkeologlara, nasıl kazı yaptıklarını, bulunan eserlerin hangi çalışmalar ardından müzelere kadar ulaştığını, ne anlam ifade ettiklerini anlattı. Güzin Bilir’e Master Arkeolog Ferdi Doğan ve Oyuncak Evi ekibi de eşlik etti.

Atölye kapsamında, çocuklar bölgeye ulaşmadan önce Akheron Vadisi’nde kazı yapılan bölgede temsili bir kazı alanı oluşturuldu. Kenarlarına usulüne uygun olarak şeritler çekildi ve içine toprak döküldü. Bu alana, amfora parçaları gömülerek yerleştirildi. Bölgeye ulaşan çocuklar, kazılarda kullanılan araç ve gereçleri ellerine alarak arkeologların denetiminde bir kazı çalışması deneyimi yaşadı.

Çocuklar buldukları parçaları topladılar, torbalara yerleştirdiler ve Ereğli Müzesi’ne doğru yola çıkıldı. Arkeolojik eserlerin sergilendiği müzeyi gezen çocuklar, parçaların nasıl birleştirildiği ve sergilenme aşamasına geçildiği konusunda bilgi alırken, müzede sergilenen Ereğli’ye özgü amforaları ve özelliklerini öğrendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.