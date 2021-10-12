Batı Karadeniz’e fırtına uyarısı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Zonguldak ve Bartın için fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada Batı Karadeniz'in doğusunda (Zonguldak, Bartın) rüzgarın yarın Çarşamba öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç veya direklerin devrilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.