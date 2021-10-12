Ekiplerden radar uygulaması

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı. Ekipler radar cihazına takılan araçları teker teker durdurarak cezai işlem uyguladı. Öte yandan bazı sürücüler ise ceza karşısında büyük şaşkınlık yaşasa da cezayı yemekten kurtulamadı. Diğer yandan 6778 Km 314 TL, 7990 Km 652 TL ve 90 Km ve üstünü geçen araçlara da 1339 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.