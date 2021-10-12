Zonguldak'ta mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen Hakkı Ünlü (47) ile eşi Şevkiye Ünlü (45), İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Danışmentli köyünde yaşayan Hakkı ve eşi Şevkiye Ünlü, iddiaya göre, ormandan topladıkları mantarları pişirip, yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Ünlü çiftini ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikeleri bulunan çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Çiftin karaciğer ve böbreklerinin zarar gördüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE

2021-10-12 16:51:44



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